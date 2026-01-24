Çorum’da, ÇESOB, Oto Tamirciler Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Darkriders Motosiklet Kulübü öncülüğünde 25 Ocak Pazar günü Türk bayrağımıza yapılan hainliğe tepki amacıyla motosiklet tutkunları tarafından Türk bayrakları eşliğinde kortej geçişi düzenlenecek.

İtfaiye Parkı’nda saat 14.00’de başlayacak olan ve Gazi ve İnönü Caddelerinde kortej geçişi ile devam edecek olan etkinliğe tüm motosiklet tutkunlarını davet eden Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, “Bayrak bizim onurumuzdur” sloganıyla organize edilen etkinlik ile kentte birlik ve beraberlik mesajı vereceklerini kaydetti.

Muhabir: Haber Merkezi