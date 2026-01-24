Edinilen bilgiye göre, Sungurlu ilçesinde meydana gelen sıkışmalı trafik kazasına müdahale için yola çıkan Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibine tüm uyarılara rağmen yol vermeyen bir hafif ticari araç sürücüsü kameraya yansıdı. İtfaiye ekibinin sağ şeride geçmesi için anons yapıp sirenle ikazda bulunmasına rağmen itfaiye aracına yol vermeyen hafif ticari araç sürücüsü sol şeritten ilerlemeye devam etti. Kar yağışı sebebiyle manevra alanı kısıtlanan ve genişliği sebebiyle orta şeritten ilerleyemeyen itfaiye aracı, bir süre sonra sağ şeridin boşalmasıyla hafif ticari aracı geçebildi.

O anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı