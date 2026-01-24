Bayat’ın Çukuröz köyünde 2014 yılında meydana gelen ve 27 ev ile ahırın yanı sıra bir iş yerinin de kül olduğu yangında mağdur olan ailelerden Bayram Okumuş, aradan geçen 9 yıla rağmen 6 çocuğuyla birlikte konteynerde yaşamını sürdürüyordu. Ailenin durumunu öğrenen Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, köye giderek yerinde incelemelerde bulundu.

MÜFTÜ EVİN İNŞAATINDA BİZZAT ÇALIŞTI

İncelemelerin ardından harekete geçen Müftü Yıldırım, müftülük personeli ve hayırsever iş insanlarıyla koordinasyon sağlayarak Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla yangınzede aile için yeni bir ev inşa edilmesini sağladı. İnşa sürecinde bizzat da çalışmalara katılan Yıldırım, ailenin kısa sürede yeni ve sıcak yuvasına kavuşmasına öncülük etti.



Müftü Yıldırım, evin tamamlanmasının ardından aileyi yeniden ziyaret ederek hal ve hatırlarını sordu, çeşitli yardımlarda bulundu ve sevinçlerine ortak oldu. Ziyarette Bayat İlçe Müftüsü Türker Doğan, TDV Çorum Şube personeli Ramazan Tarık Gökçe ve din görevlisi Cezmi Durmuş da hazır bulundu.

Yangınzede Bayram Okumuş, kendilerine verilen maddi ve manevi desteklerden dolayı Müftü Şahin Yıldırım’a teşekkür ederek, yıllar sonra yeniden bir eve kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım ise, yangınzede ailenin özellikle kış mevsiminde sıcak bir yuvaya kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, aileye huzur, sağlık ve afiyet temennisinde bulundu ve dua etti.