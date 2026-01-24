Çocuklar tarafından boyanarak hazırlanan kuş evleri ağaçlara asıldı. Çorum Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte, kış şartlarında yaban hayvanları için farkındalık oluşturuldu.

Sıklık Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Çorum Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri ile Sevgi Evleri öğrencileri katıldı. Etkinlik kapsamında çocukların kendi elleriyle rengârenk boyadıkları kuş evleri ağaçlara asıldı. Ayrıca park alanında bulunan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Muhabir: Haber Merkezi