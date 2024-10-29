Mecitözü Spor Sahası’nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Öğretmenleri Funda Bakırcı, Serdar Pelteci, Mustafa Karayurt ve Yunus Emre Çatal eşliğinde üzerlerinde Atatürk tişörtleriyle bir araya gelen 120 öğrenci 100. Yıl şarkısıyla “Cumhuriyeti böyle kazandık” temalı “Ay Yıldız” koreografisi yaptı.

Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Mecitözü Kaymakamı Fatmagül Nayman, “Milletimizin tarih yolculuğunda önemli yeri olan ve milletimiz adına yeni ufuklar açan Cumhuriyet Bayramımızın 101. yıldönümünü içtenlikle kutluyorum” dedi.

Törende öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan halk oyunları ve Cumhuriyet temalı tiyatro gösterisi, şiir ve müzik dinletisi ile öğrenciler tarafından hazırlanan üzerinde “Cumhuriyeti biz böyle kurduk” yazısının bulunduğu Türkiye haritası yer aldı.

Törene Kaymakam Nayman’ın yanı sıra, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İlçe Jandarma Komutanı Bahadır İlgezdi, İlçe Emniyet Amiri Furkan Yılmaz kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.