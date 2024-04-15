Alınan bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmede çalışan E.I.(32), bir anlık dalgınlıkla kollarını pres makinesine kaptırdı.

Durumun ihbarı üzerine işletmeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

E.I.’nin kolları itfaiye kaza kırım ekiplerini çalışması ile sıkıştığı yerden kurtarılırken yaralı kadın sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

E.I.’nın kollarında ezikler oluştuğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Editör: HABER MERKEZİ