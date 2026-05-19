Çorum'da, “Köfteci Barış” olarak tanınan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki dönem İl Başkan Yardımcısı Barış Tufan'ın annesi Satı Tufan hayatını kaybetti.

Önceki dönem Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkan Yardımcısı görevini de sürdüren Barış Tufan’ın annesi Satı Tufan'ın cenazesi yarın (20 Mayıs 2026 Çarşamba günü) saat 13.00'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'ndan alınarak Aktınbaş Köyü'nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

