Saat 10.00’da gerçekleştirilen çelenk sunma törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İYİ Parti İl Başkanı Hakan Tekercioğlu, MHP Merkez İl Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Vatan Partisi İl Başkanı Mehmet Patlar, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ın çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Kadeş Barış Meydanı’nda devam etti.

