CHP Çorum İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Törene, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç ile partililer katıldı.

Atatürk Anıtı’na sunulan çelengin ardından bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Solmaz, 19 Mayıs’ın emperyalizme boyun eğenlerin değil, mücadele edenlerin günü olduğunu söyledi.

19 Mayıs’ın 107’nci yıldönümünün kutlandığı bugünlerde Türkiye’de iktidarın baskı ve zulmünün her geçen gün arttığını kaydeden Solmaz, “Bu zulmü bize reva görenler, tüm güçleriyle CHP’yi saldırıyor. Tüm bu baskılara karşı CHP olarak, halkın umudu olmaya, aydınlık Türkiye’yi yeniden inşa etmeye kararlı bir şekilde devam edeceğiz” dedi.

AKP iktidarının gençlerin özgürlük haykırışından korktuğunu söyleyen Solmaz, “Gençlerin feryadından korkan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ülkemizdeki değişim ve dönüşüm yine bizim azim ve kararlılığımızla gerçekleşecek” diyerek, 19 Mayıs ruhunun hiçbir zaman söndürülemeyeceğini dile getirdi.

CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ise, “107 yıl sonra yanlış yönetim sonucu gençler umudu ülkede değil, yurtdışında arar hale geldi. Gençlerimiz artık üniversiteyi bitirdikten sonra 3 harfli marketlerde ya da inşaatlarda iş arar hale geldi” dedi.