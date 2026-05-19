Eğitim Sen Çorum Şubesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 19 Mayıs 1919’un bir halkın teslimiyeti reddederek bağımsızlık iradesini ortaya koyduğu tarih olduğunu belirtti.

Açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan sürecin, emperyalist işgale karşı örgütlü direnişin ve kurtuluş mücadelesinin ilk adımı olduğu ifade edildi. 19 Mayıs’ın yalnızca geçmişe ait bir anı olmadığı vurgulanan açıklamada, bu tarihin aynı zamanda bağımsız, laik ve demokratik bir ülke mücadelesinin simgesi olduğu kaydedildi.

Günümüzde de emperyalizmin farklı yöntemlerle etkisini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, ekonomik, siyasal ve kültürel kuşatma araçlarıyla toplumların baskı altına alınmaya çalışıldığı ifade edildi. Türkiye’nin kuruluş felsefesinin ise tam bağımsızlık, halk egemenliği ve ulusal onur temelinde şekillendiği hatırlatıldı.

Eğitim Sen açıklamasında, gençliğin rolüne de dikkat çekilerek, bağımsızlık mirasının korunmasının yanı sıra çağın gereklerine uygun şekilde geliştirilmesi gerektiği belirtildi. Bağımsızlığın yalnızca sınırları korumakla değil; bilimi, aklı ve özgür düşünceyi savunmakla mümkün olduğu vurgulandı.

Laik ve bilimsel eğitimin önemine işaret edilen açıklamada, eğitimin bilimden uzaklaştırıldığı ve eşitsizliklerin arttığı bir ortamda özgür bireyler yetiştirmenin mümkün olmadığı ifade edildi. Cumhuriyetin aydınlanmacı birikiminin, sorgulayan ve üreten gençlerin katkısıyla büyüyeceği kaydedildi.

Eğitim Sen Çorum Şubesi, gençliğin geleceğinin bilime, özgürlüğe ve halk egemenliğine dayalı olması gerektiğini savunduklarını belirterek, 19 Mayıs ruhunun eğitim alanında da sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

GENÇLER GELECEĞİNİ TARTIŞACAK

Açıklamada ayrıca, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 19.00’da sendika binasında düzenlenecek “19 Mayıs’ta Gençler Eğitim Sen’de Buluşuyor, Geleceği Tartışıyor” etkinliğine tüm gençler davet edildi.

Eğitim Sen Çorum Şubesi, mesajının sonunda tüm gençlerin ve vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Muhabir: Haber Merkezi