19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 107. yıl kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı’nda yapılan çelenk sunma töreninin ardından resmi kutlamalar Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kutlama programı Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın törene katılanların bayramını kutlarken, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Mustafa Demirkıran günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yaptı.

Demirkıran,19 Mayıs 1919’un, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı tarih olduğunu hatırlatarak, “Türk milletinin bağımsızlık umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı günün adıdır 19 Mayıs” ifadelerini kullandı.

Türk milletinin tarih boyunca büyük zaferlere imza attığını belirten Demirkıran, bu başarıların temelinde vatan sevgisi, özgürlük aşkı ve milli-manevi değerlerin bulunduğu vurguladı.

Gençlere de seslenen Demirkıran, Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyetin korunmasının önemine dikkat çekerek, gençlerin bilimde, sanatta, sporda ve teknolojide üretken bireyler olarak yetişmesinin Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Öğrencilerin şiirleri ile devam eden programda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün judo, tekvando, Jiu Jitsu takımlarının gösterileri büyük beğeni topladı.

Çorum Belediyesi Mehteran Takımı'nın konser verdiği tören sonunda resim, şiir ve diğer alanlarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Vali Yardımcıları Yeliz Mercan, Erdoğan Kanyılmaz, Cengiz Nayman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, siyasi parti il başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

