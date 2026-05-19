MGM DEĞERLENDİRDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre bugün Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA İNECEK

Hava sıcaklıklarının ise yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

81 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ

MGM'nin uzun vadeli tahminlerine göre ise yurdun büyük bölümünde önümüzdeki 6 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış olacak. Özellikle cuma ve cumartesi günleri 81 ilde sağanak yağış bekleniyor.

ÇORUM'DA GÜNLERCE YAĞMUR VAR

Çorum'da ise bugün hava parçalı bulutlu olacak. Yarından itibaren ise 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Kentte bugün en düşük 10, en yüksek 20 derece olacak.