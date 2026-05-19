Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Laçin’e bağlı Çamlıpınar köyünü ziyaret etti.

Köy ziyaretinde Vali Çalgan’ı, Laçin Kaymakamı Murat Yeşilyurt, Çamlıpınar Köyü Muhtarı Mustafa Biçer, çevre köylerin muhtarları, Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay Ahmet Özdemir ve köy sakinleri karşıladı.

Programda Gazi Özdemir’in isteği üzerine davul zurna eşliğinde halay çekildi. Vali Çalgan ve Belediye Başkanı Aşgın da Özdemir ve vatandaşlarla birlikte halaya katıldı. Köy meydanındaki görüntüler, ziyarete samimi bir atmosfer kattı.

Köy içerisinde gezerek incelemelerde bulunan Vali Çalgan, Muhtar Biçer, çevre köylerin muhtarları, Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay Ahmet Özdemir ve köy sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların istek, talep ve sorunlarını dinleyen Vali Çalgan, iletilen sorunların çözümü noktasında gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Çorum’da göreve başladıktan sonra birçok köyü ziyaret etme fırsatı bulduğunu dile getiren Vali Çalgan, bu ziyaretlerde köylerin ihtiyaçlarını yerinde görme ve vatandaşlarla birebir sohbet etme imkânı elde ettiklerini söyledi.

Kıbrıs Gazisi Özdemir’in daveti üzerine Çamlıpınar köyüne geldiklerini ifade eden Vali Çalgan, köyde sıcak bir şekilde karşılandıklarını ve misafir edildiklerini belirtti.

Vali Ali Çalgan, “Burada çok güzel bir birlik ve beraberlik ortamına şahit oluyoruz. Ahmet amcamızın askerlikte başlayan vatana hizmet anlayışı, bugün de aynı disiplin ve özveriyle devam ediyor. Kendisi yalnızca bu köyü değil, çevre köyleri de organize ederek gerçekten büyük ve anlamlı bir programa vesile olmuş. Bu güzel organizasyon için kendisine gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Vali Çalgan, “Bir yerde küçük küçüklüğünü, büyük de büyüklüğünü bilirse; orada birlik olur, dirlik olur, bereket olur. Elhamdülillah bugün burada bunun en güzel örneğini görüyoruz. Bu dayanışma ve samimiyet sizlerde fazlasıyla var. İnşallah Rabbim birlik ve beraberliğinizi daim eylesin, bu toprakların bereketini eksik etmesin. Yüce Allah’tan temennimiz; huzur içinde, sağlıkla ve daha güzel şartlarda hep birlikte nice güzel günlere ulaşmanızdır” ifadelerini kullandı.