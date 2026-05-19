Osmaniye’de görev yapan 36 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ali Özer'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Çorum'un Ortaköy ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Ali Özer (36) dün görev yaptığı Osmaniye'de hayatını kaybetti. Özer'in cenazesi memleketi Çorum'a getirildi.
CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, acılı aileye taziye ziyaretinde bulunurken, Özer'in cenazesi 21 Mayıs Perşembe günü saat 10.00’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfından alınarak Kavakalan Köyü’nde defnedilecek.
Muhabir: NURDAN AKBAŞ