İlk konser 19 Mayıs’ta Kadeş Barış Meydanı’nda Grup Norm tarafından verilecek.



EMRE FEL 20 MAYIS'TA



20 Mayıs’ta ise yine aynı meydanda bu defa Emre Fel konseri düzenlenecek.



ALACA'DA OKUMUŞTU



1998'de Amasya'nın Taşova ilçesinde doğan Emre Fel, annesinin memleketi Çorum'un Alaca ilçesinde lise eğitimi aldığı sırada müzikle daha yoğun bir şekilde ilgilenmeye başladı.



İLK ŞARKISINI YAZINCA



Lise yıllarında müzik öğretmeninin teşvikiyle gitar dersleri almaya başlayan Emre Fel, ilk şarkısını lise yıllarında yazdı. 2019 yılında "Yeni Anadolu" adını verdiği 5 şarkıdan oluşan bir proje ile müzik dünyasına adım atan Emre Fel, özellikle Anadolu müziğinin izlerini taşıyan eserleriyle tanınıyor.

Muhabir: SELDA FINDIK