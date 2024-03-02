Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Koçhisar barajında çok sayıda balık ağı olduğu yönünde ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren ekipler Koçhisar barajında çalışma başlattılar.

Baraj sularında arama yapmak için Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden bot isteyen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri olumsuz cevap alınca çevrede bulunan vatandaşlardan temin edilen bot ile baraj gölünde çalışma başlattılar.

Yapılan çalışmalar sonucunda avlanmak için baraj gölüne bırakılmış 2 bin 700 metre uzunluğunda balık ağı bulundu. Kıyıya çekilen ağlara çok sayıda balığın takılmış olduğu görülürken, baraj gölünde devam eden çalışmalar botun akü şarjları bitince tamamlanamadı.

Kaçak avcılara göz açtırılmayacağını dile getiren Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, doğada yaşayan canlıları korumak için ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini ifade ettiler.

Editör: İHA AJANS