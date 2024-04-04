Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi'nde play-off final bileti için mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, 7 Nisan Pazar günü, kendisi ile aynı hedefi kovalayan Kocaelispor'u konuk edecek. 29.hafta maçı öncesinde iki takımın bugüne kadarki rekabeti merak konusu olurken, bugüne kadar oynanan 13 maçta Kocaeli temsilcisinin üstünlüğü bulunuyor.

13 KEZ KARŞI

KARŞIYA

GELDİLER

Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor'la bugüne kadar 11 kez puan maçında, 2 kez de Play-Off'ta olmak üzere 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 8 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK, attığı 16 gole karşılık kalesinde de 21 gol gördü.

3.LİG'DE

10 MAÇ

İki takım, 3.Lig'de 8'i puan, 2'si play-off olmak üzere 10 kez karşı karşıya geldi. 8 puan maçının 2'isini Ahlatcı Çorum FK, 4'ünü Kocaelispor kazanırken, 2 maç da berabere bitti. Play-Off'ta ise, Çorum'daki maçı Kocaelispor 1-0, Kocaeli'deki rövanşı ise Ahlatcı Çorum FK 3-0 kazandı.

SON 3 MAÇI

KAYBETTİK

Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor'la 2.Lig'de 2, 1.Lig'de ise 1 kez karşılaştı. 2.Lig'de, Kocaeli'de oynanan maçı 3-0 kaybeden Çorum temsilcisi, sahasında ise Körfez ekibine 1-0'lık skorla boyun eğdi.

Bu sezonun ilk yarısında, Kocaeli'de oynanan Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 12.hafta maçını son dakika golüyle Kocaelispor 2-1 kazandı.

ÇORUM'DA

6 MAÇTA

1 GALİBİYET

Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor'la Çorum'da 6 kez karşılaştı. Bu maçlarda sadece 1 galibiyet alan kırmızı-siyahlı ekip, 5 kez de sahadan puansız ayrıldı. Kırmızı-siyahlı ekibin 8 golüne Kocaelispor 12 golle cevap verdi.

Ahlatcı Çorum FK, tek galibiyetini 2017-2018 Sezonunun 10.haftasında, 4-2'lik skorla aldı.

KOCAELİ'DE

2 GALİBİYET

Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor'la deplasmanda ise 7 kez karşılaştı. Bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 de yenilgi alan Çorum temsilcisi, attığı 8 gole karşılık 9 gol yedi.

(Hüseyin AŞKIN)

Editör: HABER MERKEZİ