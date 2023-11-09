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Tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, basına kapalı yapılan antrenmana tedavileri süren Sadık Arda, Atakan Cangöz ve Gökhan katılmadığı, Berkay Can’ın ise saha çalışmasına devam ettiği belirtildi.

Isınma ile başlayan antrenmanın Kocaelispor maçının taktiğini içeren çalışma şeklinde geçtiği kaydedildi.

YOLCULUK YARIN

Ahlatcı Çorum FK, yarın 10.30’da başlayacak antrenmanla birlikte Kocaelispor maçının Çorum’daki hazırlıklarını tamamlayacak. Kırmızı-siyahlı kafile saat 14.00 sıralarında otobüsle Kocaeli’ye hareket edecek.