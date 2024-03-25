Boğazkale’nin ve Çorum Turizminin Koca Çınarı Hasan Aşıkoğlu, dün Boğazkale Merkez Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Boğazkale Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Hasan Aşıkoğlu’nun cenaze namazına, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve önceki CHP Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu başta olmak üzere kalabalık bir cemaat katıldı.

Hitit uygarlığının başkenti Boğazkale’nin ilk turistik tesisi Aşıkoğlu Otel ve Dinlenme Tesisleri’nin kurucusu, Meryem Aşıkoğlu’nun eşi, Cengiz, Uğur, Çelebi ve Deniz Aşıkoğlu’nun babaları olan Hasan Aşıkoğlu, önceki gün, 11 aydan beri Alzheimer tedavisi gördüğü Sungurlu Devlet Hastanesi’nde 88 yaşında hayata veda etmişti.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.