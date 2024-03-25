Demokrat Parti Çorum Belediye Meclisi 1. Sıra Adayı Ahmet Damar, “İktidar partisi korkuya kapılmış olacak ki, Çorum’da varını yoğunu ortaya koymaya çalışıyor” dedi.

Halkı korkuya kapılmamaya, tehdit ve dayatmalara boyun eğmemeye çağıran Ahmet Damar, “Vatanın bekası diyecekler, oyları bölmeyelim diyecekler, Reis’e sahip çıkın yoksa ülke batar diyecekler. Bu laflara artık milletin karnı tok. Palavralara şahit ola ola, ucuz ekmek, et kuyruklarına gire gire milletin bunlara inanacak hali kalmadı. Karadeniz’den doğalgaz, Gabar’dan petrol fışkırmıyor, ama her taraftan zam fışkırıyor.” diye konuştu.