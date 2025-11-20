Vatandaşlar tarafından özellikle hafta sonları uğrak yeri haline gelen Çorum Barajı’nda 2.kısım yol genişletme çalışmaları başlatıldı.

Daha önce mesire alanlarının bulunduğu kısımda bordür, asfalt ve peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra kamelya, barbekü alanları, oturma grupları ve çeşitli aktivite alanlarıyla donatılan Çorum Barajı’nda Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki alanda yol genişletme çalışmalarına başladı. Hava şartlarına bağlı olarak en kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlanması beklenirken yol genişliği 7 metreye ulaşmış olacak.

