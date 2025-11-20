Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında Bakan Abdulkadir Uraloğlu’na Çorum Havaalanı’nı sordu. Tahtasız, “2002 yılında yüzde 24'ü tamamlanan Çorum Havalimanı inşaatında yirmi üç yıldır inekler otluyor. Bu inekler kaç yıl daha otlayacak, Çorum'a havalimanı yapacak mısınız” dedi.

Komisyonda Çorum’un ulaştırma sorunlarını da gündeme getiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Çorum çevre yolu şehir içinde kaldı, sürekli ölümlü kazalar oluyor. Çorum'a kuzey ve güney çevre yolu yapacak mısınız? Çorum Milletvekili Ahlatcı, İlim Yayma Kavşağı’nda proje ihalesinin tamamlandığı, Gıda Toptancılar Sitesi/Hastane Kavşağı için ‘Akıllı Kavşak’ uygulamasını müjdelemişti. Bu sözler tutulacak mı? Çorum-İskilip, Osmancık-Alaca Ortaköy yolu, Sungurlu-Boğazkale, Alaca-Yozgat yolu, Dodurga-Oğuzlar İskilip sahil yolu, Hattuşa-Alacahüyük-Ortaköy Şapinova Turizm yolu, İskilip-Tosya yolu, Beygircioğlu-Kargı bölünmüş yolu, Mecitözü-Amasya yolu ne zaman bitecek?”

Muhabir: Haber Merkezi