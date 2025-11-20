Alaca’nın Cumhuriyet Mahallesi Harmanlar Sokak’ta 6 Ocak 2014 tarihinde meydana gelen ve uzun yıllar faili meçhul kalan cinayet dosyası çözüme kavuştu. Müstakil bir evde bakıcısı tarafından ölü bulunan 1943 doğumlu A.Ş.’nin cinsel saldırıya uğradığı ve 18 kez bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmiş, ancak tüm çalışmalara rağmen olayın faili tespit edilememişti.

Alaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dosya yeniden ele alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen 14 aylık kapsamlı çalışma sonucunda olayın şüphelisinin M.E.Y. (1991) olduğu belirlendi.

Başka bir suçtan dolayı kapalı ceza infaz kurumunda hükümlü bulunan şüpheli, soruşturma kapsamında 18 Kasım 2025’te Alaca Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. M.E.Y., maktule A.Ş.’yi “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhabir: Haber Merkezi