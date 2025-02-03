KOSGEB, imalat sanayinin emek yoğun sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin istihdamını korumalarına yardımcı olmak amacıyla “İstihdamı Koruma Destek Programı”nı hayata geçirdi. Yeni destek programı, tekstil, mobilya, deri ve giyim sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik olarak iş gücünün korunmasını hedefliyor.

Program kapsamında, söz konusu sektörlerdeki işletmeler, çalışan başına aylık 2.500 TL geri ödemesiz destek alacak. Bu destek, işletmelerin her bir personeli için 30 prim günü başına sağlanacak ve 2024 yılının son üç ayında belirlenen ortalama SGK prim gün sayısının 2025 yılı boyunca korunması durumunda verilecek. Program süresi ise 12 ay olarak belirlendi.

KOSGEB’in yeni desteği, küresel ekonomik dalgalanmalar ve sektörel belirsizliklerin KOBİ’lerin faaliyetlerini olumsuz etkilemesini engellemeyi amaçlıyor. Bu destek, iş gücünü koruyarak sektörlerdeki iş sürekliliği ve ekonomik canlılığın sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor.

DESTEKTEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER

Destekten, Tekstil Ürünleri İmalatı, Giyim Eşyaları İmalatı, Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatı ve Mobilya İmalatı sektörleri yararlanacak.

Destekten yararlanmak isteyen KOBİ’lerin, 31 Aralık 2024 itibarıyla bu sektörlerde faaliyet gösteriyor olmaları gerekiyor. Başvurular, 31 Ocak – 31 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.

DESTEĞİN ÜST LİMİTİ 7,47 MİLYON TL

Programda, 249 çalışanı olan bir işletme için sağlanacak destek tutarı 7,47 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu program, KOBİ’lerin mali yüklerini hafifletirken, çalışanlarının işlerini koruyarak iş gücü kaybını önlemeyi amaçlıyor.

Editör: HABER MERKEZİ