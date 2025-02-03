Önceki akşam Altınkaya Arena Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğün törenine Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Hakimiyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Burak Yalçın, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, genç çiftin yakınları ile çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Aşgın kıyarken, nikah şahitliklerini ise önceki dönem Belediye Başkanı Külcü ile Leyla İlter Hayran yaptı.

ÇORUM HABER Sol ve Akman ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluk diler.

Editör: HABER MERKEZİ