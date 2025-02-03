Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) teşkilatları, İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’nde ifade veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek verdi.

CHP'ye yönelik soruşturmalarda görevlendirilen bilirkişi ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alınmasına yönelik açıklamaları nedeniyle hakkında iki ayrı soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi.

CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz da beraberinde CHP Kargı İlçe Başkanı Kemal Dümenci ve İl Başkan Yardımcısı Kenan Sir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için Adliye önünde hazır bulundu.

CHP, Ekrem İmamoğlu için, 'birliktelik' çağrısı yapmış, “Kurtuluş yok tek başına, yap hep beraber ya hiçbirimiz” şiarıyla tüm teşkilatları ve yurttaşları Çağlayan Adliyesi önüne davet etmişti. Yurdun dört bir yanından parti teşkilatları adliye binası önünde hazır bulunurken, Çorum’dan da İl Başkanı Dinçer Solmaz ve beraberindekiler, İmamoğlu’nu yalnız bırakmadı.

Dinçer Solmaz ve beraberindekiler ayrıca CHP Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Parti Meclisi Üyeleri ve diğer illerin il başkanları ile de görüşmeler yaparak gündemi değerlendirdi.

Editör: Haber Merkezi