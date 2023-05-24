Edinilen bilgiye göre, bir köyde ailesiyle yaşadığı bir sorundan dolayı bunalıma giren Y. D, isimli 40 yaşındaki kişi yakınlarını arayarak intihar edeceğini söyledi. Genç adam, kendisini Kızılırmak Köprüsü’nden aşağı attı. Yakınlarının durumu 112 bildirmesi sonucu Jandarma ve İskilip Belediyesi itfaiyesi ekipleri olay yerine gitti.

Gencin köprüden atladığını gören balıkçılar sandalla gencin atladığı yere gelerek kurtardılar. O sırada olay yerine gelen itfaiye ekibiyle beraber çıkartılan gence sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.