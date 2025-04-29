Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılay İstanbul Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 yılında Türkiye dahil 21 ülkede 146 bin 683 vekalet sahibi adına kurban kesimi yaptıklarını söyledi.

Her geçen sene vatandaşların kendilerine emanet ettiği kurban paylarını yeterince insana ulaştırmak için çabaya girdiklerini dile getiren Yılmaz, her sene bu teveccühün arttığını kaydetti.

Geçen yıl 21 bin 252'si Gazze, 115 bini yurt dışı, 10 bin 416'sı yurt içinde olacak şekilde kurban kesimi yapıldığını aktaran Yılmaz, ulaşılan kişilerde yüzde 70'lik bir artış olduğunu, 2024 yılında 4 milyon 913 bin 693 kişinin sofrasına emanetleri ulaştırdıklarını anlattı.

Kurbanların konserve şeklinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydeden Yılmaz, "Konserve haline getirdiğimiz paylar, en az iki senelik raf ömrüne ulaşıyor. Böylelikle sadece kurban döneminde değil yıl boyu ihtiyaç sahiplerine bu payları ulaştırabiliyoruz. Gazze'de de yine kurban modelini konserveye dönüştürmemiz bu devamlılığı sağlamak anlamında bize çok önemli bir imkan sağlamış oldu." diye konuştu.

Bu yıl 22 ülkede kurban kesim ve dağıtımı planladıklarını belirten Yılmaz, Türkiye'de 46 aşevine ek olarak sene sonuna kadar 15 aşevi daha açacaklarını söyledi.

Editör: AA AJANS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılki kurbanını Gazze'ye bağışladığını belirten Yılmaz, vatandaşların sınırın kapalı olması nedeniyle bağışların nasıl ulaştığına dair soru sorduklarını dile getirdi. Yılmaz, buraya yapılan kurban bağışlarının 2 yıl raf ömrü olacak şekilde konserve yapıldığını, sınır kapılarında bekletildiğini, herhangi bir ateşkes anında hızlıca Gazze'ye ulaştırıldığını anlattı.Yılmaz, Gazze'de her gün 30 bin kişiye sıcak yemek çıkardıklarını, fırsat buldukça Gazze'ye yardım götürmeye devam edeceklerini ifade etti.Bu yılki vekaletle kurban kesimine ilişkin bilgi veren Yılmaz, "Yurt içi ve Filistin Gazze kategorisi için 13 bin 250 lira, yurt dışı için 5 bin 250 lira olarak kurban bedelini açıklamış oluyoruz." bilgisini verdi.