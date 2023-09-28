Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kızılay Çorum Şubesi ikram aracının ilk kullanımını Mevlid Kandili dolayısıyla Çorum esnafına ve vatandaşlara lokma ve lokum ikram ederek yaptı. Kızılay İl Başkanlığı tarafından yapılan ikrama vatandaşlar ve çorum esnafı teşekkür etti.

Türk Kızılay Çorum Şubesi ‘Mevlid Kandili’ kapsamında vatandaşlara lokma ve lokum ikramı yaptı. Çorum saat kulesi karşısında yapılan etkinliğe vatandaşlar ve esnaf memnuniyetini dile getirerek Kızılay ekibine teşekkür etti.



Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından donanımlı bir şekilde tahsis edilen ikram aracının, iyi günde ve kötü günde her daim Çorumlu vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade eden Kızılay Şube Yönetim Kurulu ülkemizde deprem, sel, yangın gibi meydana gelecek olan doğal afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

İkram aracının doğal afetlerde beslenme ihtiyacını karşılayacağını, olay yerine intikal etme konusunda 7/24 hazır olacağını belirten Kızılay Yönetim Kurulu, ikram aracının iyi günlerde kullanılmasını arzu ettiklerini fakat doğal afetlerin de yaşamın bir parçası olduğunu hatırlattı.