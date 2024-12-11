Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu öğrencisi Meltem K. (19), birlikte dolaştığı S.T., E.Ö. isimli kadınlar ile E.G. ve C.A. isimli şahıslarla

Yıldızhan Mahallesi Mermer Sokak'ta yürüdükleri sırada aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Meltem K., 4 kişi tarafından önce darp edildi

Kavgaya dönüşen olayda Meltem K, bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Yaşanan olayın ardından 4 şüpheli kaçarken, Meltem K. sokaktaki evlerde yaşayan vatandaşlardan yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Meltem K., Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Meltem K. daha sonra Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeden kaçmaya çalışan 2'si üniversite öğrencisi 4 kişiyi gözaltına aldı.

Editör: AA AJANS