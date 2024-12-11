Alınan bilgiye göre Üçtutlar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bir işletmeye gelen  D.D.,  alacak verecek nedeni ile tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.D.,  işletme çalışanları tarafından darp edildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine yakın bir parka kaçan D.D., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayın taraflarını belirlemek için çalışma başlattı.  

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK