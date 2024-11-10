Alınan bilgiye göre Metin Koçak ile İbrahim Ö. arasında Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi'nde bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Ö., tabancayla Metin Kocak'a peş peşe ateş etti.

Metin Koçak, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, tabancada mermisi biten İbrahim Ö. ise Metin Koçak'ın yakınları tarafından darp edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Metin Koçak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.  

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK