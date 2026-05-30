Amasya Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan idaresindeki 05 ABM 826 plakalı otomobil ile Metin K.'nın kullandığı 06 ANK 13 plakalı otomobil Bayat Mahallesi Yeni Osmancık Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Kaymakam Ertuğrul Arslan, eşi Yasemin Arslan ve 2 yaşındaki çocukları N.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazada 06 ANK 13 plakalı araç içerisinde sıkışan sürücü Metin K. ile araçta yolcu olarak bulunan Remzi T., sağlık ekipleri ve çevredeki sürücülerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralı iki kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.