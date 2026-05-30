Kaza, Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesi D-260 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şermin Erdek idaresindeki 06 FP 360 plakalı otomobil, yol kenarındaki su birikintisinden geçtikten sonra kontrolden çıkarak takla attı ve karşı şeride geçti. Otomobil, karşı yönden gelen 34 HBC 259 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Çorum’un Boğazkale ilçesinden Serkan Erdek olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Şermin Erdek kaldırıldığı hastanede, 10 yaşındaki Yaren Erdek ise sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazelerinin, 30 Mayıs Cumartesi günü Boğazkale’de toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK