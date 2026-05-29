Aynur S. idaresindeki 06 BM 1286 plakalı otomobil, Alaca ilçesinden Zile istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Murat C.’nin kullandığı 33 AIK 122 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonrası aynı yönde seyreden iki araç da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kazaya karıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 33 AIK 122 ve 06 BM 1286 plakalı araçların sürücüleri ile araçta yolcu olarak bulunan Erdal Ç., Seyhan S., Zeki S., Neşe Ç. ve Hatice Nur Y. yaralandı.

Ekiplerin çalışması ile araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.