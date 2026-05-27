Çorum'un Boğazkale ilçesinde traktör şaftına kolunu kaptıran 2 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan 2 yaşındaki S.H, çalışan traktörün şaftına kolunu kaptırdı.

Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.