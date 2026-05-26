Çorum’da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
A.B. idaresindeki 34 PHE 354 plakalı otomobil ile S.P.'nin kullandığı 19 UE 727 plakalı otomobil Bayat Mahallesi Yeni Osmancık Kavşağı’nda çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 19 UE 727 plakalı otomobilin sürücü ile araçlarda bulunan S.P, R.G. ve R.P. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK