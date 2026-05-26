Çorum’da bir metruk eve hareketsiz halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Çepni Mahallesi Çiriş 1. Sokak’ta bulunan metruk evede bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Turgut T.(49) olduğu belirlenen şahsa sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay yeri ekiplerince yapılan incelemenin ardından Turgut T.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Daha öncede benzer durumların yaşandığı metruk evin çevresinde oturan vatandaşlar binanın mahalle sakinleri için güvenlik sorunu haline geldiğini ifade etti.