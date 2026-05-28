Alınan bilgiye göre, İzmir'in Urla ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden Çorumlu Gökhan Şimşek (35), boğazı kesilerek öldürüldü.

AKRABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar büyük bir şok yaşarken, cinayeti işleyenin ise Gökhan Şimşek'in akrabası olduğu iddia edildi.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gökhan Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Şimşek'in cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisinin ise tutuklandığı öğrenildi.

HİSARKAVAK KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI

Vahşi cinayete kurban giden iki çocuk babası Çorumlu gencin Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Hisarkavak köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.