Çorum’un Sungurlu ilçesinde aynı gün içerisinde iki kez evini ateşe verdiği iddia edilen kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Terzili Köyün'de iddiaya göre alkollü olduğu öne sürülen Nazım B., kardeşleriyle yaşadığı tartışmanın ardından müstakil evi ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması yaptı.

Elinde benzin bidonu bulunduğu belirtilen Nazım B.’nın evi yeniden yakacağını söylemesi üzerine jandarma ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Evde maddi hasar oluştu.