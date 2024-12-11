Alınan bilgiye göre, çocuğun nitelikli istismarı suçundan 25 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün toplamda 30 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunam Mesut K.(34) İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Gülabibey Mahallesi Güzelyurt Sokak'ta saklandığı ikamette yakalandı.
Emniyetteki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK