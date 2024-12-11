İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi'nde yapılan asayiş uygulamasında, polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 19 LD 106 plakalı otomobil Mavral Sokak'ta önünde seyreden A.G.'nin 19 ADC 734 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Sürücüsü firar eden otomobilde yapılan aramada 1 adet tüfek ve 18 adet fişek ele geçirildi.

Kaçan sürücüye dur ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 17 bin lira ceza uygulanırken trafikten men edilen otomobil otoparka kaldırıldı.

Polis ekipleri firar eden sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK