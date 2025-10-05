İskilip Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz – 14 Eylül 2025 tarihleri arasında çocuk, genç ve yetişkin kategorilerinde düzenlenen kitap okuma yarışması tamamlandı.

Yarışmada dereceye giren okuyuculara ödülleri, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat tarafından takdim edildi.

Kaymakam Ramazan Polat, programda yaptığı konuşmada kitap okuma yarışmasının öğrenciler ve vatandaşlar için teşvik edici olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin devam etmesinin faydalı olacağını vurguladı. Polat, dereceye giren yarışmacıları da tebrik etti.

Muhabir: Haber Merkezi