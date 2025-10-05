Hastanenin Sivil Savunma Birimi koordinasyonunda yapılan tatbikatta, yangına müdahale, ilk yardım, hasta tahliyesi ve yangın söndürme uygulamaları senaryo gereği canlandırıldı. Senaryoya göre, yataklı servislerin 3. katında elektrik kontağından çıkan yangın sonrası kırmızı kod alarmı verildi. Alarmla birlikte sivil savunma ekipleri hızla harekete geçti.

Öncelikle elektrik teknisyenleri, yangının çıktığı bölümde enerjiyi keserek güvenliği sağladı. Ardından kurtarma ve söndürme ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen temsili hastalar, ilk yardım uygulamalarının ardından yangın merdivenlerinden güvenli şekilde acil servise indirildi.

Tatbikat kapsamında İskilip Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri de hastaneye intikal etti. Daha önce hastane personeline eğitim veren ekipler, yangına müdahale ve yangın söndürme araçlarının kullanımı konusunda uygulamalı destek verdi.

Hastane yönetimi, tatbikatın olası bir yangın durumuna hazırlık ve ekipler arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Öte yandan, Devlet Hastanesi’nde önümüzdeki günlerde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlerine karşı geniş kapsamlı bir tatbikat yapılacağı öğrenildi.

