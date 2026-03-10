Futbol bazen garip bir paradoks üretir. Kadro pahalıdır, oyuncular kaliteli ve tecrübelidir ama sahaya baktığımızda ortaya çıkan şey futbol değildir. Top döner dolaşır ama oyun oluşmaz. Pas var, pozisyon yoktur. Şut sayısı azdır, dolayısıyla seyir zevki de yoktur.

Sezonun son haftalarına yaklaşırken liglerde kızışmaya başladı. Bazı takımlar düşmeyi garantilerken, şampiyonluk yolunda da mücadeleler devam ediyor.

Arca Çorum FK, sezon başından buyana “Şampiyon olacağız” vurgusu ile kısır döngüye girmiş durumda. Arca Çorum FK için “Kısır Futbol” tabirini kullanmak, göstermiş olduğu performans döngüsü için uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü kazandığı maçların çoğunun sadece penaltı vuruşundan attığı gol ile puanlar alındı. Evet penaltı vuruşu futbol oyun kurallarının 14.kuralıdır, oyuna dahildir. Fakat garip olan, Arca Çorum FK’nın kısır döngüye girip, oyun ve pozisyon üretememesidir.

Kısır Futbol nedir? Arca Çorum FK kısır futbol içinde mi? Açıklayacağım, yorum sizin?

Kısır futbol demek; takımların çok pozisyon üretemediği ki ,(Arca Çorum FK’da sezon başından buyana tüm maçlarında pozisyon üretme güçlüğü yaşandığını gördük) her maç hop oturup hop kalktık. Oyunun sık sık orta saha da veya kanatlarda sıkıştığını gördük. Gol girişimlerinin az olduğu ve temposu düşük olan maçlar. (Arca Çorum FK’nın tüm maçlarının temposu düşüktü ve gol atağı çok azdı.)

Kısır futbolda oyun vardır ama üretkenlik yoktur. Az gol pozisyonu olur. Dolayısıyla şut sayısı düşüktür. Takım risk almak istemez, defansif ve kontrollü oyun vardır.

Arca Çorum FK’nın çoğu maçlarında top sürekli orta sahada ve kanatlarda dolaşıyor. Takım hücum ceza alanına girmekte zorlanıyor ve dolasıyla şut yok denecek kadar az oluyor. Bu duruma “Kısır Futbol” deniyor.

Arca Çorum FK yaptığı transferlerle varlıklı takım olmasına karşın da oyun olarak etkisiz futbol anlayışı var.

Peki, Arca Çorum FK neden kısır futbol içinde?

Fazla temkinli oynamak, hücum-gol pozisyonunu engelliyor.

Taktiksel disiplininin yok olmasına neden oluyor.

Yaratıcı oyuncu eksikliği hissediliyor.

Türkiye’de birçok takım için kaybetmemek kazanmaktan daha önemlidir. Özellikle Süper Lig ve 1.Lig’de kısır futbolun sosyolojik ve psikolojik nedenleri vardır.

Teknik direktörler işlerini kaybetmemek için temkinli oynarlar. Bu nedenle defans ağırlıklı sistemler tercih edilir. Dolayısıyla önce gol yemeyelim anlayışı vardır. Bu yüzden oyun orta sahada sıkışır ve üretkenlik azalır.

Önceki yazımda da vurguladığım üzere, futbol aklı önemli ve eksik demiştim.

Teknik kalite ve futbol aklı eksikliği bazı takımlarda oyunu yöneten yaratıcı orta saha oyuncuları azdır. Takım organizasyonu zayıftır. Pas temposu düşüktür. Bu yüzden hücumlar son pası veremeden tıkanır.

Arca Çorum FK’ya Hatayspor maçına kadar genel bakış yaptığımızda “kısır futbol” içinde olduğunu görüyoruz. Kısır futbol sadece zayıf takımlarda görülmez. Pahalı ve kaliteli takımlarda da ortaya çıkar. Arca Çorum FK içinse, kaliteli oyuncular var, değişen teknik direktörler var ama oyunsal pozisyonel üretim yok. Teknik direktörler, baskılı geçen ligde temkinli futbol oynamayı tercih ediyorlar.

Temkinli futbolda oyuncular risk almaz ve paslar risk içermez, orta sahada güvenli oyun olur, yani top döner dolaşır, gol pozisyonu ve atak oluşmaz.

Arca Çorum FK’da pahalı oyuncuların olduğu, oyuncuların hata yapma korkusu, taraftar baskısı ki taraftar etkin ve söz sahibi gruplardır. Bunu Iğdır FK’nın taraftar kitlesi olan Ova Beyleri’nin kulüp üzerindeki etkisini gördük, Kulüp binasına çıkarma yapan Ova Beyleri taraftar grubu oyuncuları ve yönetime isyan etmiş ve tehdit savurmuştur.

Medya eleştirisi baskısı yine futbolcuları yaratıcılıktan-üretkenlikten uzaklaştırır.

Pahalı kadroya rağmen kısır futbolun nedeni, sistem eksikliği, uyumsuz oyuncu profilleri, risk almadan oyun, psikososyal baskı ve futbol aklı önemlidir.

Futbolun tek ölçüsü sahada üretilen oyundur. Cesaret ve akıl, gol atar.

Arca Çorum FK’da top kısır futbolun sahasında dönmeye devam etse de, gerçek oyun yoktur. Sezon başından bugüne kadar oturmayan şey, sahada oyunun olmamasıdır.

Sağlıkla, sporla kalın!