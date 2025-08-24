2025-2026 Futbol sezonunun başlamasıyla birlikte heyecanla beklenen uzun ve yeni bir maratona daha girildi.

1967’den beri profesyonel futbol liglerinde var olan Çorum, köklü otantik bir futbol kültürü ile her sezon bir üst lige yükselmek için hedef belirlerken, Çorumluların futbol sevdası ve desteği inançla devam etmekte.

Bu kez arca Çorum FK’da hedefler daha yüksek...

Bu sezon son derece iddialı bir kadro yapılması ve güçlü sponsor desteği ile sezonun ilk 3 haftasında 3 ‘te 3 yaparak yolunda tam gaz ilerliyor.

Arca Çorum FK-SMS Grup Sarıyer maçına gelecek olursak;

Oyuna baskılı başlayan Çorum FK golü buluncaya dek baskılı ve kontrollü oyunla, toplu ve topsuz alanlardaki ikili didişmeler ile 24.dakikada Pedro’nun golü ile öne geçince takım rahatladı. 35.dakikadan sonra oyun temposunun düşmesi, Çorum FK’nın atak oyun anlayışından çekilmesi, skora yaslanması beklenen seyir zevkini de düşürdü.

İkinci yarı basit fauller, oyun duraksamaları ve Sarıyer’in daha etkili oyunu ile geçerken skora yaslanan Arca Çorum FK, 82.dakikada Dembele‘nin golü ile sarsıldı. 1-1’den sonra panik olan Çorum FK zamanın daralmasıyla ataklar oluşturmaya çalıştı. 90+6’da hakemin verdiği penaltı kararı ile Eze skoru belirledi 2-1.

Penaltı kararı;

20 yıl profesyonel A Klasman futbol hakemliği yapmış bir hakem olarak değerlendirmem; Penaltı kararı yanlıştı. Çorum FK oyuncusunun kafasını ayak hizasına sokması tehlikeli hareket ve oyun oluşturduğu için penaltı olamaz. Sarıyer lehine endirekt serbest vuruş kararı ile oyun başlatılmalıydı.

Hakem, Arca Çorum FK’lı oyuncunun tehlikeli oyununu değerlendiremedi. Böylelikle Çorum FK’nın galibiyetle puan almasını sağlarken, Sarıyer de puan kaybetmiş olarak müsabaka tamamlandı. Penaltı oyuna en çokta damgasını vuran ve belki de uzun süre konuşulacak yanlış bir hakem kararı olmuş oldu.

Hakem, müsabaka boyunca otoritesini korumaya çalıştı. Oyuncularla fazla konuşması, uzun açıklamalar yapması, oyunun fauller sonrası geç başlaması, oyunun gereksiz ve fazla duraksaması, bazı faulleri kaçırıp verememesi olumsuzları iken; ikili didişmeleri görmesi, topsuz alanda uyarması, topa ve oyuncuya müdahaleleri değerlendirmesi, 4.hakem ile işbirliği genel olarak olumluydu.

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam’ın gerginliği ve ihlalli kullandığı teknik alanı takımda kaldığı sürece göreceğiz gibi.

Ayrıca teknik alanda bulunan oyuncular ve teknik ekip, ihlal oluşturabilecek davranışlar sergilemekteler. Eğer önümüzdeki müsabakalarda teknik alan kullanımını nizami ve sportmen kullanmayan, heyecanını kontrol edemeyen, dürtüsel davranışlar sergileyen yedek oyuncular ve teknik heyetin gereksiz disiplin cezaları alması kaçınılmazdır. Bu Müsabakada hakem ve 4.hakem, Çorum FK’nın teknik alan ihlallerini de yer yer pas geçmiş oldu. Daha sezon başıyken, daha sakin, disiplinli öfke kontrolünü yüksek tutan yedek kulübesini tavsiye ediyorum.