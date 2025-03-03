Çorum'da yarından itibaren sıcaklıklar artıyor. En yüksek hava sıcaklığı 4 Mart Salı günü 7 derece, 5 Mart Çarşamba günü 12, Perşembe günü 15, Cuma - Cumartesi 16 derece, Pazar - Pazartesi günü ise 17 derece olacak.

Geçtiğimiz hafta etkili olan dondurucu soğuk ve kar yerini güneşe ve sıcağa bırakıyor. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, yeni hafta için tahminlerini paylaştı.

CNN Türk'e konuşan Şen'in tahminleri şu şekilde:

"İç Anadolu Bölgesi, İç Ege Bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz'de yağmur var. Hatta pazartesi günü İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu dahil olmak üzere, pazartesi ve salı günü yalnızca İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı da görülebilecek. Bunun dışında bu kar yağışları çok önemli değil ama yine de miktar olarak, yağmurla birlikte 10-15 mm'lik bir yağış gözükebilir.

Doğu'da sıcaklıklar ortalamanın 4-5 derece yukarısında, batıda da çarşambadan itibaren bugüne göre sıcaklıklar 5-6 derece daha yükselecek. Çarşambadan itibaren, ta ki martın 15'ine kadar, yani 12-13 günlük bir süre içerisinde sıcaklıklar 16-17 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'u güzel bir hava bekliyor."

Yağışların Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Manisa, Denizli, Ankara, Eskişehir'in güneyi, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey, iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



