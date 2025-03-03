Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızının, çakarlı lüks cipiyle trafikte kural tanımadığı görüntüler büyük tartışma yaratmış İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin olarak harekete geçmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu'na çakar- siren tertibatı kurarak trafiği tehlikeye düşürdüğü için 139.165 TL para cezası verildiğini duyurmuştu.

"ARACIN ZEKATINI VERİYOR"

Cübbeli Ahmet dün gece Okan Bayülgen'e konuk oldu ve konuyla ilgili konuştu. Cübbeli Ahmet "Kızımın yaptığı yanlış ama çakarlı aracın zekatı veriliyor. Kızıma söylenenler özel hayata saldırı. Kızımın o videosunun 5 milyon izlenmesini sağlayan FETÖ'dür" dedi.

Muhabbet Kralı’nda konuşan Cübbeli şu fadeleri kullandı: "Pazartesi günü bunu biri çekmiş ve tam da Öcalan'ın çağrı yapacağı günde servis etmiş. Dünyada bile ses getirmiş, bunun FETÖ'nün parmağı olmadan yaşanması mümkün değil. Tamam burada bir suç var ve cezası kesilmiş, verilmiş çakarın cezası falan.”

"5 BİNDEN FAZLA TEHDİT GELDİ"

“Tam da 28 Şubat, bir başörtülünün cipte görüntülenmesi... 'Sizi AK Partili zenginler, sizi bilmem neler' diye hakaretler saydırdılar. 5 binden fazla tehdit geldi. Torunların arabaya binecek cesareti kalmamış. Böyle bir linç olmamalı. 'Biraz mütevazı yaşayın' gibi tenkitler olabilirdi ben de bunu kabul edebilirdim ama sövmek, saymak, tehdit etmek anlaşılır gibi değil."

