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Geçtiğimiz günlerde Çorum Emniyet Müdürü görevine atanan Arif Pehlivan'a Kırmızı-Şimşekler taraftar grubu hoş geldin ziyaretinde bulundu. Hüseyin Nalcı, İsa Özçifçi, Ahmet Durak ve Şevket Yumutkan'dan oluşan Kırmızı-Şimşekler taraftar grubu heyeti Pehlivan'a yeni görevinde başarı dileklerinde bulunarak Ahlatcı Çorum FK atkısı hediye ettiler. Çorum FK'nın Süper Lig yolundaki mücadelesine Emniyet'ten destek isteyen taraftar grubu liderleri, Pehlivan'ı Çorum FK maçlarına davet etmeyi de ihmal etmediler.

Kırmızı-Şimşekler taraftar grubunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ise, Çorum FK'nın başarılı olması için Emniyet Müdürlüğü olarak gereken desteği vereceklerini ifade etti.