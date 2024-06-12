Kaza, Alaca-Yozgat yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zile istikametinde seyir halinde olan Ferhat D. yönetimindeki 59 ABM 471 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yapması sebebiyle Yozgat istikametinde seyir halinde olan Eyüp E. idaresindeki 34 FYD 755 plakalı otomobil ile çarpıştı. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, Ferhat D. yönetiminde otomobilde bulunan Havva D. (35), K.A.D. (2) ve E.A.D (7) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Ferhat D. yönetimindeki otomobilin kırmızı ışıkta kural ihlali yapması sonucu kazanın meydana geldiği kameralara saniye saniye yansıdı.